Zaskakujący walentynkowy hit. Prośby napływały z całego świata

Nazwij karalucha imieniem ex

W 2022 roku znów można zemścić się na byłym partnerze w zabawny sposób. Wystarczy 1,5 funta (ok. 8 zł), by nadać karaluchowi dowolne imię. "Oczywiście, jeśli zamiast ex, chcesz podać imię najmniej lubianego przez ciebie polityka, nie mamy nic przeciwko" - zachęca zoo.