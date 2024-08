Absolutny hit w polskich kurortach. Rozpiętość cen robi wrażenie

Stargany z pamiątkami, na których przeważa chińszczyzna, a zamiast rękodzieła czy przedmiotów nawiązujących do regionu - tanie zabawki i pluszaki, to od lat stała część polskich kurortów. Wraz z atrakcjami typu kina 5D, automaty do gier i punkty ze zmywalnymi tatuażami pojawiają się nad morzem czy w górach wraz z pierwszymi turystami.