Absolutny rekord wszech czasów. Chorwacja na fali

Chorwacja ma w 2021 roku powody do radości. Pomimo trwającej pandemii ponad 998,8 tys. Polaków (dane eVisitor na dzień 26 października br.) wybrało ją jako ulubione miejsce na urlop, co daje wzrost w stosunku do 2020 roku o 49 proc., a w stosunku do 2019 o 3,69 proc. To absolutny rekord.