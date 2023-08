Absurdalnie długa trasa FlixBusem z Polski. Czy będzie hitem?

Nowa linia do Oslo to kolejne, już drugie, połączenie FlixBusa z przeprawą promową zawartą w cenie biletu. Pierwsze z nich kursuje na relacji z Warszawy do fińskiego miasta Vaasa od 27 lipca. Z Polski do Norwegii będzie można dotrzeć na pokładzie autobusów FlixBusa i promu Stena Line z Gdyni do Karlskrony.