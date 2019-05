Agresywny pasażer na pokładzie samolotu. Krzyczał: "Zabiję was wszystkich"

Mężczyzna zdjął ze ściany gaśnicę i próbował uderzyć nią stewardesę. Groził, że zaatakuje innych podróżujących. Stwarzający niebezpieczeństwo pasażer oddany został w ręce policji. Do zdarzenia doszło na pokładzie linii Ryanair.

Podczas lotu linii Ryanair z Manchesteru na Gran Canarię w Hiszpanii, doszło do niecodziennej sytuacji. Jeden z podróżujących mężczyzn był bardzo pobudzony i chciał uderzyć stewardesę.

To jednak nie koniec. Jeden ze świadków twierdzi również, że agresywny mężczyzna krzyczał na personel pokładowy i pasażerów, rzucał kubkami na podłogę, a w pewnym momencie nawet próbował otworzyć okno.

Jak donosi The Sun, sytuację próbowali opanować pasażerowie. Mężczyzna nie dawał jednak za wygraną. Obrażał i wygrażał współpasażerom, którzy chcieli go unieszkodliwić. W pewnym momencie padły bardzo niepokojące słowa: "Nie żartuję. Zabiję was wszystkich. Spalę wasze domy".