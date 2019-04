Air France oferuje darmowe loty. Wspaniały gest francuskiej linii

Minie sporo czasu, zanim katedra Notre Dame odzyska dawny blask. Prace przy jej renowacji będą trwały kilka, a nawet kilkanaście lat. Jednak wsparcie napływa z wielu stron. Linie lotnicze Air France-KLM zaoferowały darmowe loty dla osób pomagających przy odbudowie katedry.

Prezydent Francji, Emmanuel Macron szacuje, że prace mogą potrwać ok 5 lat. Eksperci są jednak innego zdania. Sądzą, że ukończenie remontu Notre Dame może zająć nawet dwie dekady. Czy to znaczy, że Air France będzie za darmo woził chętnych do pomocy przez 20 lat? Czas pokaże, czy przewoźnik wywiąże się ze swojej szlachetnej obietnicy.