Akcje ratunkowe w górach mogą być płatne? Ministerstwo stawia sprawę jasno

GOPR przeciwko obowiązkowym ubezpieczeniom

Zdaniem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń turystycznych za akcje ratownicze w górach jest złym pomysłem. Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP prezes zarządu głównego GOPR - Paweł Konieczny - niesie on ze sobą ryzyko niepotrzebnego nadmiernego zwlekania z podjęciem decyzji o konieczności wezwania pomocy, co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia stanu poszkodowanego lub konieczności przeprowadzenia dłuższej i bardziej skomplikowanej akcji ratunkowej, lub poszukiwawczej.