Aktywiści nie dają za wygraną. "To jest krew, to jest rzeź"

Aktywiście przesadzają

To nie pierwsza sytuacja, kiedy aktywiści niszą słynne zabytki w Europie. W ubiegłym roku troje aktywistów klimatycznych grupy Just Stop Oil zdewastowało znany, londyński obiekt - Wellington Arch. Do rozpylenia pomarańczowej farby użyli gaśnic, wskutek czego kolumny łuku zostały oblane nią od ziemi do wysokości kilku metrów w górę. Następnie odpalili race dymne. Jak wyjaśniła grupa, był to protest przeciw wydawaniu przez brytyjski rząd nowych koncesji na wydobywanie paliw kopalnych.