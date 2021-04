Albania się rozkręca. Zaprasza bez testów, na dodatek otworzyła tanie lotnisko

W niedzielę, 18 kwietnia, zostało oficjalnie otwarte oczekiwane od lat lotnisko w Kukes. Do tej pory jedyny międzynarodowy port lotniczy znajdował się w Tiranie i odstraszał przewoźników wysokimi opłatami.

Lotnisko Kaukes w Albanii - nowy port lotniczy tanich linii?

Pierwszy lot z nowego portu lotniczego odbył się linimi Air Albania, a na pokładzie samolotu do Londynu znalazł się sam premier Edi Rama.

Jak poinformowała minister transportu Albanii, Belinda Balluku, planowane są już trasy z Kukes do Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Na razie nie wiadomo, jacy przewoźnicy będą latać z nowego portu lotniczego, ale wiele wskazuje na Ryanaira.

Albania - koleje lotnisko w budowie

To nie koniec nowości. 5 marca władze Albanii podpisały umowę ze szwajcarską firmą Mabco Constructions na budowę kolejnego lotniska - w nadmorskim kurorcie Wlora (położonym ok. 150 km od Tirany). Czas realizacji inwestycji, wartej 104 mln euro (478 mln zł), to 36 miesięcy.