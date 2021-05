Amerykańscy podróżnicy w Polsce. "Z dumą możemy powiedzieć, że nauczyliśmy się lepić pierogi"

- Zdecydowaliśmy się jak najlepiej wykorzystać czas w regionie i wyjechać z Berlina na wycieczkę kamperem do sześciu krajów. Najpierw z radością zwiedziliśmy Poznań oraz szukaliśmy polskich korzeni Mike’a w Głogowie. Zanim dotarliśmy do Wrocławia, wiele restauracji i muzeów zaczęło się na wszelki wypadek zamykać. 11 marca wyjechaliśmy do Czech, by świętować tam rocznicę naszego ślubu. Tam w trakcie posiłku poczuliśmy jakby nad jadalnią zawisła "czarna chmura". Ogłoszono zamknięcie wewnętrznych granic Europy – wyjaśnia w rozmowie z WP para blogerów.