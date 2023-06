Amerykański film kręcony na jednym z polskich lotnisk

Plan filmowy

Produkcja objęta jest tajemnicą, ale nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o film "The Real Pain". Znany reżyser i aktor Hollywood, Jesse Eisenberg, który jest twórcą filmu, odwiedził w marcu lotnisko w Radomiu, szukając plenerów do filmu. Z nieoficjalnego źródła dowiedzieliśmy się, że agencja aktorska, która pomagała Amerykanom, początkowo chciała realizować zdjęcia na lotnisku Chopina w Warszawie. Kiedy okazało się to niemożliwe, zapytano, czy lotnisko w Radomiu byłoby dostępne.