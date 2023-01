Andrzej Duda w Wiśle. Jeździł na nartach razem z młodzieżą

Andrzej Duda 31 grudnia 2022 roku szusował na stokach stacji narciarskiej Cieńków w Wiśle. Warto podkreślić, że to nie pierwszy raz, kiedy prezydent wybrał na urlop właśnie tę miejscowość, był tam m.in. w lutym 2021 roku. Mimo że pogoda nie sprzyja w ostatnich dniach narciarzom, to czynne są tam trzy trasy - dwie trudne i jedna łatwa. Co więcej, z informacji przekazanych przez Wiślański Skipass (zrzeszający 12 stacji narciarskich) wynika, że warunki są dobre, a warstwa śniegu to ok. 50 cm.