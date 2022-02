Andrzej Piaseczny na Wyspach Owczych. "Czyś ty oszalał?"

Piasek zdradza plany na kolejne podróże

Piaseczny i Poulsen rozmawiali również m.in. na temat lokalnej kuchni oraz tego, jak będzie wyglądało zwiedzanie Wysp Owczych. Co więcej, piosenkarz zdradził, że w czasach studenckich jeździł do Szwecji i pracował tam na farmie, aby sobie dorobić. - Znam troszkę słów szwedzkich, oczywiście farerski jest kompletnie inny, ale jak Sabinka zaczęła przeklinać trochę, to ja wiedziałem, że ona to robi - zażartował Piaseczny.