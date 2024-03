Hity na Wielkanoc 2024. Tam wybierają się Polacy

W tym roku Wielkanoc świętujemy 31 marca. Oznacza to, że lany poniedziałek przypada w ten sam dzień, co prima aprilis - 1 kwietnia. Jakie miejsca cieszą się największą popularnością? - Widać, że trend, związany z wypoczynkiem w górach w Polsce podczas zbliżających się świąt, utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do tego, co obserwowaliśmy podczas dopiero co zakończonych ferii zimowych - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Jeśli chodzi o miejscowości górskie, to dalej na czele znajduje się Zakopane z zainteresowaniem na poziomie ok. 24 proc., a tuż za nim Krynica-Zdrój (16 proc.). W pierwszej trójce jest też Kraków (około 12 proc.) - dodaje ekspert.