Arabia Saudyjska będzie zasiewać chmury. Brzmi dziwnie, ale działa

Rząd Arabii Saudyjskiej poinformował o zatwierdzeniu specjalnego programu, który będzie polegał na zasiewania chmur. Ma on na celu zwiększenie opadów o 20 proc.

Zasiewanie chmur to forma modyfikacji pogody, będąca próbą zmiany ilości lub rodzaju opadów z istniejących już chmur. Poprzez rozpylenie substancji służących jako jądra kondensacji lub zarodki krystalizacji powodowane są zmiany w procesach mikrofizycznych wewnątrz chmury.

Jak informuje "Arab News", Arabia Saudyjska jest jednym z najsuchszych państw na świecie. Stąd pomysł ustanowienia specjalnego programu. Ministerstwo ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa podało, że program obejmie określone rodzaje chmur, wykorzystując ich właściwości fizyczne do stymulowania opadów.

Jak informuje PAP, u podstaw takich chmur rozpylane będą z ziemi lub przez samoloty związki chemiczne, m.in. jodek srebra, tzw. suchy lód czy sól. Przyciąga to do siebie wilgoć w chmurze, umożliwiając kondensację pary wodnej w wystarczająco duże krople, by wytworzyć w ten sposób opad deszczu.