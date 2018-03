Arabia Saudyjska otwiera się na turystów. Wizy już od kwietnia

Wszystko wskazuje na to, że już od kwietnia br. będą wydawane wizy turystyczne do Arabii Saudyjskiej. Królestwo coraz bardziej stawia na turystykę i to z nią chce być kojarzone. Jednak szereg obostrzeń sprawia, że ciężko uwierzyć w to, że turyści będą mogli na miejscu czuć się swobodnie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Arabia saudyjska kojarzona jest z radykalnym odłamem islamu (East News, Fot: Eric DESSONS/JDD/SIPA/EAST NEWS)

Arabia Saudyjska w ostatnich latach odnotowuje coraz większe zainteresowanie ze strony turystów, w zdecydowanej większości religijnych. Przyczyniły się do tego Hadżdż, czyli coroczna pielgrzymka muzułmanów do świątyni Al-Kaba w Mekce, oraz wizyty wiernych w ciągu roku. Łącznie ok. 3 mln osób rocznie odwiedza najświętsze miejsce muzułmanów.

Następca tronu Arabii Saudyjskiej zapowiedział niedawno, że w jego kraju nastanie era umiarkowanego islamu. Chce by królestwo otworzyło się na inne narody i religie tak jak zrobiły to Dubaj czy Bahrajn. Nie chce by kraj był tylko celem podróży religijnych. Wizy turystyczne mają być wydawane od kwietnia br. grupom powyżej czterech osób.

Shutterstock.com Podziel się

Wszystko brzmi pięknie, ale obostrzeń oczywiście nie zabraknie. Turyści, którzy nie są wyznawcami islamu nie będą mogli przebywać w miejscach świętych dla muzułmanów. Będą mogli za to swobodnie odwiedzać duże miasta i atrakcje, których z pewnością zacznie przybywać.

Kobiety moga ubiegać się o wizę, ale te poniżej 25 roku życia tylko, jeśli będą podróżować z towarzyszem. Oczywiście turystki z Europy czy USA nie mają co liczyć na to, że w upale będą mogły chodzić w skąpych sukienkach czy szortach jak na typowych wakacjach. Saudyjska Komisja ds. Turystyki i Dziedzictwa Narodowego poinformowała, że kobiety będą musiały nosić chusty na głowach, okryte muszą być też ramiona i nogi. Zakaz noszenia szortów dotyczy także mężczyzn. Ponadto, osobom, które mają w paszporcie dowody na to, że podróżowały wcześniej do Izraela, celnicy mogą odmówić wjazdu na teren Arabii Saudyjskiej.

Shutterstock.com Podziel się

Trudno będzie Arabii pozbyć się łatki ultrakonserwatywnego kraju, ale może za kilka lat to się uda. Przypomnijmy, że w Arabii obowiązuje surowe prawo, wynikające z radykalnego odłamu islamu – przede wszystkim w stosunku do płci żeńskiej. Jako kraj coraz bardziej liberalny władze niedawno zniosły m.in. zakaz prowadzenia aut dla kobiet, a w styczniu br. mieszkanki Arabii Saudyjskiej po raz pierwszy w historii obejrzały mecz piłki nożnej na stadionie.

W przypadku zasad ubierania się, picia alkoholu czy jedzenia wieprzowiny na razie nie ma co liczyć na ustępstwa. Lokalsi nie przymkną oka nawet na zachodnich turystów. Jednak na miejscu jest wiele do zobaczenia, dlatego warto uszanować lokalne zwyczaje i skorzystać z wizy, gdy już będzie dostępna.