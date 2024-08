Aramagedon czas start. "99 proc. zajętych miejsc"

Nie od dziś wiadomo, sobota i niedziela to zdecydowanie za mało, by wypocząć na całego, dlatego Polacy tak bardzo kochają tzw. długie weekendy. Ten sierpniowy wypada wyjątkowo korzystnie, bo wystarczyło wziąć tylko jeden dzień urlopu, by cieszyć się czterema dniami wolnego. Tym tropem poszło wielu Polaków, inni w tym czasie zdecydowali się też na dłuższy urlop. Widać to doskonale po dostępności wolnych miejsc w serwisach noclegowych. A raczej ich braku. W najbardziej popularnych turystycznych miejscowościach praktycznie nie ma co liczyć na nocleg na ostatnią chwilę.