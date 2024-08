Pojechała pociągiem do Helu. "Wszędzie dziki tłum"

Numer jeden to dla turystów, a szczególnie tych z dziećmi, to wizyta w fokarium. I niestety od niego w słoneczny dzień można się odbić. - Kolejka do fokarium ciągnie się przez cały deptak - na oko stoi tam kilkadziesiąt osób. Licznik nad wejściem zmienia się z zera na jeden lub dwa, gdy ktoś wyjdzie i wówczas wchodzą kolejne osoby - opowiada Iwona Kołczańska. - Ale ci, którzy chcą zobaczyć pokazowe karmienie za półtorej godziny, to raczej już nie wejdą.