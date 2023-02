Arkady Kubickiego. To tam przemówi Joe Biden

Joe Biden przemówi w Arkadach Kubickiego

- To jest historyczny moment. Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. To jest ogromny zaszczyt - przekazał ambasador. - Będzie to taki czas, kiedy wy będziecie mogli osobiście zobaczyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi do was o kryzysie, który trwa dzisiaj w Europie Środkowej. To historyczna chwila - przekonywał Brzezinski.