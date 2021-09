Atak na ratowników w Sopocie. Pomogła im urlopowiczka

Pijany wypłynął w morze

Jedna z plażowiczek przyglądała się pewnemu nietrzeźwemu mężczyźnie, który postanowił wejść do wody. Kiedy zobaczyła, że odpływa coraz dalej od brzegu, powiadomiła ratowników, którzy niezwłocznie zjawili się na miejscu i przystąpili do działania. Wezwali mężczyznę do wyjścia z wody, jednak ten nie reagował i płynął dalej. Kiedy natomiast zbliżał się do mariny (przystań morska), pobiegli tam, aby przejąć turystę.