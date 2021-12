Atak zimy w Tatrach. Na Krupówkach gruba warstwa śniegu

W poniedziałek, 20 grudnia na szczycie Kasprowego Wierchu leżało już 70 cm białego puchu, a temperatura spadła tam do minus 11 st. C. We wtorek leży już 90 cm, a termometry pokazują minus 15 st. C. Wysoko w górach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.