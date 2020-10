Australia. Diabły tasmańskie po 3 tys. lat wróciły do kontynentalnej części kraju

"To pierwsze uwolnienie diabłów z wielu. Mówimy o czymś monumentalnym, prawdziwym przełomie: powrocie diabłów na kontynent" - powiedział w nagraniu opublikowanym na Facebooku Tim Faulkner, dyrektor generalny Aussie Ark.

Naukowcy z organizacji pozarządowej w niewoli wyhodowali już w sumie 400 diabłów tasmańskich. 11 osobników uwolniono w połowie września w sanktuarium Barrington Tops, ok. 300 km na północ od Sydney. Dołączyły one do 15 diabłów tasmańskich wprowadzonych na ten teren w marcu.