Australia. Otworzą jeden stan dla przyjezdnych z zagranicy

Co ważne, rząd zdecydował się rozszerzyć definicję osoby uważanej za "najbliższą rodzinę" o rodziców. Oznacza to, że rodzice australijskich mieszkańców i obywateli, którzy sami nie są Australijczykami, zostaną wpuszczeni do kraju i, jeśli są w pełni zaszczepieni, nie będą musieli poddać się kwarantannie po przylocie do Sydney.