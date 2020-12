Austria. Ośrodki narciarskie dalej zamknięte, a dla przyjezdnych kwarantanna

Austria - zamknięte ośrodki narciarskie i hotele

Ośrodki narciarskie i wyciągi są nadal zamknięte do 24 grudnia. Restauracje i hotele pozostaną zamknięte wstępnie do 7 stycznia 2021 roku.

Austria - kwarantanna dla Polaków

Dodatkowo wprowadzono obowiązkową 10-dniową kwarantannę dla wszystkich osób (także Austriaków) przybywających od 19 grudnia do 10 stycznia do Austrii z obszarów, gdzie od 14 dni utrzymuje się wskaźnik ponad 100 nowych zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców. Zaliczają się do nich m.in. wszystkie kraje sąsiedzkie. Dzięki temu Austriacy mają zrezygnować np. z modnych krótkich wypadów na Sylwestra do czeskiej Pragi. Kwarantanna w tym okresie dotyczy także Polaków.