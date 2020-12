WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Poza miastem

Poza miastem Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne W podróży + 11 nartyośrodki narciarskieAustriaszwajcariawłochykoronawiruswyciągi narciarskiefrancjaniemcysłowacjaograniczenia Iwona Kołczańska wczoraj (13:13) Ośrodki narciarskie w Europie. Gdzie można pojeździć na nartach w grudniu? W weekend na polskich stokach pojawiły się tłumy spragnione białego szaleństwa. Jak to wygląda w pozostałych krajach Europy? Gdzie ośrodki narciarskie mogą działać, a gdzie stoki są zamknięte? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pracownik ośrodka narciarskiego na lodowcu Stubai podróżuje samotnie gondolą podczas lockdownu (Getty Images) Czechy i Słowacja - stoki otwarte, ale dla Polaków test lub zakaz wjazdu 1 października władze Republiki Słowackiej wprowadziły stan nadzwyczajny na okres 90 dni. Niektóre obostrzenia zniesiono 2 tygodnie temu, co odbiło się na liczbie zakażonych. Szef służb sanitarno-epidemiologicznych Jan Mikas powiedział, że mało prawdopodobne jest uruchomienie restauracji, kawiarni i barów przed końcem roku. Jak będzie wyglądał sezon narciarski jeszcze nie wiadomo. Na razie trwają rozmowy rządu z właścicielami ośrodków. Jak informuje Wirtualną Polskę Igor Rattaj z Tatry Mountain Resorts, słowackie ośrodki deklarują otwarcie natychmiast po wycofaniu lockdownu. Gotowe na to są m.in. Jasna pod Chopokiem, Vratna, Tatrzańska Łomnica, Bachledowa Dolina czy Donovaly. W ośrodkach TMR trwa naśnieżanie stoków i ostatnie przygotowanie techniczne kolejek. Przykładowo w Jasnej będą czynne specjalne kasy, punkty bezpieczeństwa, jedzenie dostępne będzie tylko na wynos. Chętni na skipassy proszeni będą o zakup biletów drogą online. W listopadzie mówiło się, że słowackie ośrodki narciarskie chcą wprowadzić darmowe testy antygenowe dla wszystkich turystów. Przypomnijmy, że od 16 listopada 2020 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. W grudniu raczej się to nie zmieni - minister zdrowia Marek Krajczi zapowiedział ostatnio, że od 7 grudnia wszyscy przyjeżdżający będą musieli mieć przy sobie negatywny wynik testu na SARS-CoV-2. Getty Images Większość alpejskich stoków jest obecnie zamknięta (Getty Images) W Czechach od 5 października obowiązuje stan wyjątkowy, a od 28 października godzina policyjna od 23 do 5. Restauracje, galerie, miejsca rekreacji pozostają zamknięte do odwołania. Obecnie podróże turystyczne nie są możliwe, zaś infrastruktura hotelowa nie świadczy usług zakwaterowania turystów. Na razie nie ma informacji, żeby ośrodki narciarskie w Czechach miały być zamknięte. - Ośrodki ustalają z ministerstwem zdrowia warunki sanitarne i bezpieczeństwa. Ferie czeskich dzieci odbędą się jak zawsze - podzielone na poszczególne województwa. Czeski rząd nie apelował o zrezygnowanie z wyjazdów na narty - mówi WP Ivana Bilkova, dyrektor Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Polacy i tak nie mogą na razie skorzystać z czeskich stoków, ponieważ od 9 listopada podróżni z Polski co do zasady nie mogą wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania "Semafor" umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa. Włochy - termin wciąż niepewny, ośrodki się szykują Kiedy nastąpi otwarcie stoków we Włoszech, jeszcze nie wiadomo. Premier Włoch Giuseppe Conte powiedział, że w jego ocenie Włosi nie mogą sobie pozwolić na spędzanie świąt na stokach podczas pandemii. - Kwestia decyzji o rozpoczęciu sezonu przez ośrodki narciarskie jest nadal otwarta i zależy od sytuacji epidemicznej. Biorąc pod uwagę gospodarcze i kulturowe znaczenie turystyki zimowej w Południowym Tyrolu, mamy nadzieję, że będziemy mogli rozpocząć sezon zimowy jak najszybciej – oczywiście tylko pod warunkiem zapewnienia naszym gościom bezpieczeństwa i komfortu - mówi WP Erwin Hinteregger z Biura Promocji Południowego Tyrolu. Ośrodki przygotowują się na przyjęcie turystów i wdrażają niezbędne środki bezpieczeństwa, zarówno na stokach, jak i w hotelach czy restauracjach. Oprócz oczywistego obowiązku zakrywania ust i nosa, powszechnie dostępnych środków dezynfekujących czy ograniczenia liczby osób np. na wyciągach czy w innych obiektach, ośrodki zapewnią też dodatkowe rozwiązania. - Jednym z nich, wdrażanym w kilku ośrodkach narciarskich, jest automatyczna samodezynfekcja gondoli. Zwiększona zostanie również prędkość wyciągów, aby skrócić czas spędzany w gondoli. W naszej aplikacji będzie można sprawdzić natężenie narciarzy na określonych stokach lub przy gondolach, co pozwol na zmianę trasy i ominięcie większych grup ludzi - dodaje Hinteregger. Getty Images Zamknięcie ośrodków narciarskich do ogromny cios dla branży turystycznej (Getty Images) Polacy mogą swobodnie wjechać na terytorium Włoch, ale nie ma możliwości turystycznego wjazdu do stref pomarańczowej i czerwonej, a tych jest sporo na północy kraju. Do strefy pomarańczowej należy m.in. Lombardia i Piemont, do czerwonej: Dolina Aosty i prowincja Bolzano w Południowym Tyrolu. Niemcy i Francja - w grudniu raczej nie pojeździmy Konferencja wspólna rządu federalnego Niemiec i krajów związkowych zdecydowała w środę o przedłużeniu zasad częściowego lockdownu do 20 grudnia. Oznacza to zamknięcie ośrodków narciarskich prawdopodobnie aż do stycznia. - Jednym z ograniczeń jest zamknięcie obiektów rekreacyjnych, w tym kolejek górskich. Niedozwolone są też noclegi w celach turystycznych, jak i jednodniowe (bez noclegu) podróże turystyczne między regionami. Sytuacja jest dynamiczna, decyzje podejmowane zależnie od zagrożenia epidemicznego. Czy sezon narciarski zostanie otwarty w Niemczech od 21 grudnia, jeszcze nie wiemy - mówi WP Tomasz Pędzik, dyrektor Biura Marketingu i Sprzedaży Niemieckiej Centrali Turystyki w Polsce. Dodatkowo od 24 października cała Polska jest uznana za obszar podwyższonego ryzyka. Przy podróży do Niemiec należy liczyć się z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonaniem elektronicznej rejestracji podróży na portalu www.einreiseanmeldung.de. 26 listopada Premier Francji Jean Castex ogłosił, że kurorty zimowe mogą być otwarte podczas okresu świąt Bożego Narodzenia, natomiast nie będą działać wyciągi narciarskie - informuje Ambasada Francji w Polsce. Rząd ogłosił w zeszłym tygodniu trzystopniowy program odmrażania gospodarki, każdy etap zależy od rozwoju pandemii. Jeśli liczba zachorowań na COVID-19 utrzyma się na poziomie poniżej 5 tys., od 15 grudnia ruszy drugi etap łagodzenia obostrzeń, w którym m.in. przywrócona zostanie możliwość swobodnego poruszania się, bez ograniczeń czasowych czy dotyczących odległości. Granice Francji z państwami Unii Europejskiej i Strefy Schengen, w tym Polski, pozostają otwarte, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ograniczeń opuszczania miejsca zamieszkania. Austria - narty możliwe już w grudniu Rząd austriacki 3 listopada podjął decyzję o lockdownie - zamknięto wówczas m.in. restauracje, hotele, ośrodki narciarskie i wyciągi. Wprowadzone obostrzenia miały na celu obniżenie liczby zachorowań oraz otwarcie sezonu narciarskiego z małym opóźnieniem. Lockdown ma potrwać do 6 grudnia, następnie zaplanowano stopniowe znoszenie obostrzeń. - Liczymy, że już w grudniu będzie możliwość jazdy na nartach w Austrii. Nie wszystkie ośrodki i hotele otworzą się dokładnie 7 grudnia, np. Nassfeld – 7 grudnia, a Ischgl – 17 grudnia. Warto w tym przypadku na bieżąco sprawdzać komunikaty poszczególnych ośrodków narciarskich, nie wszystkie daty są jeszcze dokładnie znane - mówi WP Michał Ozimek z Narodowego Biura Promocji Austrii. - Prezes stowarzyszenia austriackich kolei linowych, na propozycję rządu włoskiego dotyczącą zamknięcia do końca roku wszystkich ośrodków narciarskich w Alpach, stwierdził, że Austria jest gotowa na otwarcie ośrodków narciarskich w grudniu. Podkreślił, że włożono mnóstwo pracy w zapewnienie bezpieczeństwa i podjęto wiele różnych środków aby ośrodki były bezpieczne dla turystów i pracowników - mówi Karol Witowski reprezentujący Dolinę Stubai, jeden z ulubionych regionów Polaków na narty w Austrii. W austriackich ośrodkach wprowadzono już latem środki bezpieczeństwa, takie jak np. środki dezynfekcyjne, odstępy w kolejkach do kas czy ograniczona liczba osób w wyciągach. - Dodatkowo, Austria jest jednym z pierwszych krajów, w którym pracownicy całej branży turystycznej są regularnie testowani pod kątem obecności koronawirusa - dodaje Michał Ozimek. Przyjazd do Austrii obywateli Polski możliwy jest bez ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. Należy jedynie pamiętać, że osoba przyjeżdżająca do Austrii w okresie 10 dni poprzedzających przekroczenie granicy nie mogła przebywać w innym państwie niż te uznane za bezpieczne. Szwajcaria - najdroższe stoki Europy otwarte Jedynym miejscem, w którym obecnie bez przeszkód można pojeździć jest Szwajcaria. - Ośrodki narciarskie w Szwajcarii będą otwarte, jeżeli będą spełniać ścisłe środki bezpieczeństwa, mające ograniczać transmisję koronawirusa - zapowiedział w czwartek 26 listopada minister zdrowia Alain Berset, cytowany przez PAP. - W Szwajcarii nadal można jeździć na nartach, to zawsze było naszym celem - powiedział na konferencji prasowej w Bernie Berset. Dodał, że oczywiście należy przestrzegać surowych norm bezpieczeństwa. Dodajmy, że Polacy mogą swobodnie wjeżdżać na teren Szwajcarii, nie ma też obowiązku kwarantanny. Wygląda na to, że na razie dla Polaków wybór jest niewielki. "Jesteśmy skazani na Polskę" - mówią pesymiści. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że z czasem coraz więcej krajów otworzy się na turystów z Polski i będziemy mogli szusować za granicą do woli. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Ferie zimowe 2021. Co z wyjazdami na narty? Cezary Tomczyk: sprawa jest kuriozalna Podziel się opinią Share WP turystyka turystyka Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze