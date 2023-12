Awantura na lotnisku w USA. Poszło o pieski

Podróżny zwyzywał niepełnosprawną pasażerkę.

Taniec wściekłości przerwała podróżnemu kobieta na wózku inwalidzkim, która poprosiła go, aby się uspokoił i odszedł. Ten jednak wyzwał ją i na nią nakrzyczał. "Odwal się s**o" - powiedział do niepełnosprawnej.