Bajkał. Urlop nad "syberyjskim morzem" potrafi zaskoczyć

Do Irkucka przyjeżdża wiele wycieczek z Chin. Decyduje bliskość granicy i potrzeba odpoczynku wśród przyrody. Dla mieszkańców wielomilionowych metropolii lasy, łąki i góry rozciągające się wokół Bajkału, stanowią miłą odskocznię od smogu i zgiełku. Chińczycy budują hotele i ściągają sprzęt potrzebny do obsługi wymagających turystów, między innymi dobrej jakości samochody terenowe. Butelkują też wodę z Bajkału.

Osobnego potraktowania wymaga droga nad Bajkał. Do legendy przeszły opowieści o podróży koleją z Moskwy do Irkucka. O spotkanych ludziach, wspólnym zabijaniu czasu, piciu i kupowaniu jedzenia na peronach dworców w czasie planowych przystanków.

A, żeby zadośćuczynić stereotypowi wiążącemu Bajkał z koleją, to jednego dnia trzeba wybrać się na przejażdżkę Krugobajkałką, czyli najbardziej malowniczym odcinkiem magistrali transsyberyjskiej, biegnącej wzdłuż brzegu jeziora. Pociąg dostosowany jest do ruchu turystycznego, zatrzymuje się w najciekawszych miejscach, można wysiąść i zrobić zdjęcia.

Rzecz jasna nie ma wycieczki z prawdziwego zdarzenia bez radowania się miejscową kuchnią. Tutejsze kulinaria są połączeniem kilku tradycji. Składają się na nią potrawy rosyjskie, buriackie i mongolskie. Plus endemiczne rarytasy, w tym, występujące tylko w Bajkale ryby, z omulem na czele, którego spożywa się po uwędzeniu lub na surowo. Ten ostatni wariant szczególnie przypadł mi do gustu. Pokrojony na niewielkie kawałki, z solą, dużą ilością pieprzu i odrobiną cebuli. Tak podany przypomina trochę śledzia, ale jest delikatniejszy.

Polacy odwiedzający ten region znać mogą również domową kuchnię ojca Karola, opiekującego się parafią w Wierszynie. We wsi tej żyją potomkowie osiedleńców z początku XX wieku, pamiętają o swoim pochodzeniu, niektórzy mówią po polsku, dzieci garną się do nauki języka przodków. Wierszyna jest jednym z żelaznych punktów wycieczki nad Bajkał, a ojciec Karol pomiędzy obowiązkami proboszcza, przyjmuje gości obiadem.

Z miejscowych trunków koniecznie spróbować należy napitku absolutnie unikalnego. To tarasun, czyli samogon z mleka! Jest to specjalność Buriatów i Mongołów, zamówimy go w wielu restauracjach w Irkucku. Charakteryzuje się tak wyjątkowym zapachem i smakiem, że degustacja zazwyczaj ogranicza się do umoczenia ust.