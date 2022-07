Barszcz Sosnowskiego. Jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin w Polsce

GIS apeluje o rozwagę podczas wakacji

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wakacji. Barszcz Sosnowskiego osiąga wysokość nawet do 4 m, a średnica jego łodygi to ok. 10 cm. Roślina charakteryzuje się białym kwiatostanem i wielkimi liśćmi, na których znajdują się włoski produkujące toksyczną substancję.