Beata Sadowska wkurzona na Wizzair-a. "Naprawdę się zastanawiam, co się z nami stało"

Dziennikarka Beata Sadowska zamieściła na Facebooku wpis na temat nieprzyjemności, jakie spotkały ją podczas odprawy i wejścia samolotu. Uważa, że została źle potraktowana przez obsługę. Jest też niezadowolona, że nikt z pasażerów nie pomógł jej z bagażami.

"Naprawdę się zastanawiam, co się z nami stało. Dlaczego tak trudno o zwykłe ludzkie odruchy, podanie ręki?" - zaczyna swój wpis dziennikarka i matka dwóch synów - Tytusa i Kosmy. Opisuje sytuację, jaka miała miejscu podczas przejściu przez gate i wejścia do samolotu dziś rano. Lot z Warszawy do Bergamo startował o godz. 6.50.