Bezmyślne zachowanie turystów w Tatrach. Nie pomagają apele

Już na początku grudnia pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelowali do turystów. - Jesień się nam skończyła, pomalutku zaczyna się nam pchać zima - mówił leśnicy Grzegorz Bryniarski w materiale udostępnionym w mediach społecznościowych TPN. - Jak co roku apelujemy do was, żebyście się zastanowili 10 razy, zanim zaczniecie wchodzić na tafle jezior. Jak podkreślił, nigdy nie wiadomo, jaki lód jest gruby, a TPN nie robi żadnych pomiarów.