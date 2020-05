Bezpieczeństwo na lotniskach w czasie epidemii. Szef Heathrow: "będą kilometrowe kolejki"

Otwarcie lotnisk – problemy związane z zachowywaniem dystansu

Holland-Kaye uważa, że zachowywanie 2-metrowego dystansu będzie niemożliwe do spełnienia – chociażby w czasie wchodzenia pasażerów na pokład samolotu. Trzymanie się zasad będzie się wiązać z olbrzymimi, nawet kilkusetmetrowymi kolejkami. Dyrektor Heathrow oznajmił, że brytyjskie lotniska nie mają wystarczająco dużo miejsca, aby poradzić sobie z nowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Dlatego wezwał władze Wielkiej Brytanii do szybkiego opracowania realnych rozwiązań.

Jakie zasady bezpieczeństwa wprowadzają lotniska?

Część portów lotniczych - głównie w Azji - wprowadziło już specjalne środki bezpieczeństwa. Obejmują one obowiązek utrzymania odległości między sobą, noszenie maseczek ochronnych, ograniczenie liczby podróżnych na terenie terminalu czy rozmieszczenie automatów ze środkiem dezynfekującym. Na lotniskach są też informacje z zaleceniami – aby np. myć dłonie przez co najmniej 20 sek. przed i po odprawie. Tam, gdzie jest to możliwe, zachęca się pasażerów do automatycznych odpraw.