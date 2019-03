Biały oznacza śmierć, a żółty pornografię. Znaczenie kolorów w Chinach jest zupełnie inne

Co kraj, to obyczaj. W Chinach nawet więcej - tam nawet kolory mają swoje znaczenie, a do symboliki przypisuje się dużą wagę. Jeśli planujecie pojechać do tej azjatyckiej potęgi, warto wcześniej sprawdzić, na co zwracać uwagę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wielki Mur Chiński, jeden z najważniejszych symboli kraju (123RF)

W kulturze chińskiej królują przede wszystkim kolory związane z Teorią Pięciu Elementów. Według mieszkańców tego kraju, pięć elementów - metal, ogień, woda, ziemia oraz drewno - oddziałują na siebie w całym świecie i na życie wszystkich istot. Każdemu fragmentowi teorii odpowiada konkretny kolor: czerwony, żółty, biały, czarny oraz niebieski.

Czerwony jest ognistym i pozytywnym kolorem. Jest bardzo często wykorzystywany podczas ważnych wydarzeń, gdyż symbolizuje szczęście oraz sukces.

Żółty ma dwa główne znaczenia. Pierwszy to bogactwo, władza i pieniądze. Drugi, niestety bardziej współczesny i obecnie częściej używany, to pornografia.

Kolor biały jest w Chinach kolorem śmierci. Jest bardzo mocno związany ze śmiercią oraz pogrzebem. Podczas gdy pieniądze na szczęście wręcza się w czerwonych kopertach, jako wyraz współczucia powinny zostać przekazane w białych.

Czarny, podobnie jak kolor żółty, ma dwa znaczenia. Przede wszystkim jest z kolorem zła. To uosobienie okrucieństwa, przebiegłości i niegodziwości. Z drugiej strony, może jednak oznaczać determinację, a także władzę i prawość.

Niebieski jest z kolei bardzo pozytywnym kolorem. Oznacza czystość i zaufanie, a także jest wiązany z uzdrowieniem i długowiecznością.