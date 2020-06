Białystok. Zabytkowy dworzec odzyskał dawny blask

Białystok – dworzec z historią

Generalny remont dworca był ważny nie tylko ze względów estetycznych, ale też z powodu dostosowania go do potrzeb podróżnych o ograniczonej mobilności, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad stanem obiektu ubolewali też historycy – w XIX w. uznawany był za jeden z najbardziej eleganckich dworców przy trasie kolei Warszawsko-Petersburskiej. Niestety, został on zniszczony podczas I i II wojny światowej. Mimo że został odbudowany, to odbiegał od pierwotnego wyglądu.