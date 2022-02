Bigos w Dubaju za 100 zł. "Jest ze złotej kapusty?"

Expo 2020 to pierwsza na Bliskim Wschodzie światowa wystawa, która odbywa się w Dubaju. Wystawa była pierwotnie zaplanowana od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. Ze względu na pandemię koronawirusa, przesunięto ją na okres od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.