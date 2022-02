Turyści nie dotrą nad Morskie Oko. Droga została zamknięta

Tatry z ekstremalnymi warunkami

Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są ekstremalnie trudne. Szlaki zasypane są grubą warstwą świeżego śniegu - powyżej górnej granicy lasu są one nieprzetarte i nie widać ich przebiegu. Co więcej, wiatr utworzył miejscami bardzo głębokie - sięgające nawet kilku metrów - zaspy śniegu.