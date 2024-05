Bilety dawno wyprzedane. Wróciła kultowa atrakcja

Przeworska kolejka to najdłuższa czynna wąskotorówka w naszym kraju. Jej historia sięga początków XX w. - oddano ją do użytku 8 września 1904 r. W 1993 r. rozpoczęto przewozy turystyczne pociągiem "Pogórzanin" i po dziś dzień, to popularna atrakcja. W sezonie często bilety są wyprzedane na kilka dni do przodu.