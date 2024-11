Co oznaczają kolory na drewnie? Leśniczy wszystko tłumaczy

Kolory to jednak nie wszystko. Ważne jest także to, co na drewnie napisano. "Znaczniki to nic innego jak indywidualny numer nadawany po ścięciu i pomierzeniu danego kawałka drewna. W spisie numerów, do każdego z nich przypisuje się gatunek drewna, wymiary, a także informację o fragmencie lasu, gdzie zostało pozyskane" - czytamy we wpisie na profilu Lasów Państwowych.