Bird Island - bajeczna wyspa, na której można zapomnieć o całym świecie

Marzysz o wakacjach na bezludnej wyspie? No, może nie całkiem takiej pozbawionej ludzi, bo możesz zabrać ze sobą piątkę przyjaciół. Ale bez tłumów, w egzotycznym miejscu i ze wszystkimi udogodnieniami? Jest takie miejsce, to Birld Island, rajska wyspa u wybrzeży Belize.

W tym właśnie miejscu możesz spędzić niezwykły urlop. Na wyspie znajduje się niewielki dom z dobrze wyposażoną sypalnią, kuchnią i łazienką, a także dwa mniejsze domki z sypialniami. Nie musisz więc żyć jak rozbitek w filmie "Cast Away", którego zagrał Tom Hanks, bo będziesz miał tu również dostęp do telefonu, wi-fi, nie wspominając o elektryczności. Ale jeśli marzysz o tym, żeby przez chwilę poczuć się jak właśnie on, to będziesz mógł się wcielić w filmowego "Robinsona Crusoe" i własnoręcznie wyłowić ryby, których tutaj jest pod dostatek, a potem je przygotować na grillu. Na tej wyspie wszystko jest możliwe!