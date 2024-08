Bliżej niż do Chorwacji. Turystyczny raj z turkusową wodą

Słowenia to prawdziwa perła z dostępem do Adriatyku, oferująca klimatyczne miasteczka, turkusowe jeziora, fascynujące zabytki oraz zachwycającą przyrodę. Z roku na rok coraz więcej Polaków odkrywa ten malowniczy kraj, szczególnie, że jest on położony bliżej niż popularna Chorwacja.