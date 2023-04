Blogerka plus size daje rady podróżnym. "Powinnaś się wstydzić"

"Kiedykolwiek publikuję treści o lataniu w rozmiarze plus size, zawsze otrzymuję te same komentarze: "Dlaczego po prostu nie schudniesz?"; "Czy to nie jest dzwonek alarmowy?"; "Powinnaś się wstydzić". Prawda jest taka, że grubi ludzie istnieją i zawsze będą istnieć. Mamy takie samo prawo do podróżowania i jak wszyscy inni zasługujemy na bezpieczeństwo i wygodę w czasie podróży" - podsumowała blogerka.