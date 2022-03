Bobolus Jurajski i inni nasi przodkowie. Najstarsze szczątki człowieka w Polsce

Praczłowiek na jurze

Ale wróćmy do "naszych" pozostałości po neandertalczykach. Wszystkie polskie znaleziska najstarszych elementów człowieka miały miejsce na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co nie jest zbyt dziwne, ponieważ w okresie, gdy żyli właściciele wspomnianych kości i zębów, cała północna część naszego kraju pokryta była przez lądolód, a obszar dzisiejszej jury po pierwsze zapewniał stosunkowo dobre warunki do życia, a po drugie znajdował się na trasie wędrówek ludzkich (praczłowiek nie żył w jednym miejscu, ale przemieszczał się od jaskini do jaskini). Mimo to na terenie Europy Środkowo-Wschodniej neandertalskie szczątki kości ludzkich to bardzo rzadkie okazy.