Bój o rezerwat Biała Woda. "Domagamy się powstrzymania inwestycji"

Do burmistrza wpłynęła interpelacja, a rada miasta zmieniła niektóre punkty planu zagospodarowania terenu w Jaworkach. - Zmiana polega na ścisłym określeniu tego, co tam wolno, a czego nie. Zmiany będą takie, że na Białej Wodzie nie będzie można nic budować, a jedynie użytkować to, co jest i utrzymywać stan techniczny - wyjaśnił burmistrz. Jak dodał, zatwierdzony przez RDOŚ w Krakowie projekt nie spodobał się inwestorowi, który złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a postępowanie w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone.