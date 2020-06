Wakacje 2020. Turyści wjadą do Grecji pod warunkiem, że będą posiadać kod QR

Wiele krajów otworzyło swoje granice dla turystów. Nie oznacza to jednak, że mogą oni podróżować na takich samych zasadach, jak przed pandemią koronawirusa. Przykładowo Grecy wymagają od przyjezdnych wygenerowania specjalnego kodu QR.

Turyści, którzy wybierają się do Grecji, oprócz noszenia maseczek i utrzymywania społecznego dystansu, muszą dostosować się do jeszcze jednego przepisu, który został zatwierdzony przez tamtejszy rząd. Mowa o kodzie QR, umożliwiającym wjazd na teren kraju.

Wakacje w Grecji – jak zdobyć kod QR?

Podróżni, zanim udadzą się do Grecji, muszą wypełnić formularz elektroniczny. Musi on zostać wypełniony najpóźniej 48 godz. przed wjazdem na teren tego państwa. Jego nazwa to "Passenger Locator Form", a poza danymi osobowymi, wymagane jest też uzupełnienie informacji dotyczących miejsca przekroczenia granicy, adresu w Grecji, pod którym można nas znaleźć, oraz w jakich innych krajach przebywaliśmy i jak długo.

Po wypełnieniu wszystkich rubryk w formularzu zostanie wygenerowany kod QR. Należy go albo wydrukować, albo zapisać w smartfonie lub tablecie. Będzie on potrzebny podczas przekraczania granicy. W przypadku, gdy zamierzamy dostać się do Grecji samolotem, QR będzie skanowany przed wejściem na pokład.

Wakacje w Grecji – do czego jest potrzebny kod QR?

Na podstawie danych, które zostały zakodowane w kodzie QR, służby graniczne będą mogły zdecydować, czy turysta musi zostać poddany badaniu na obecność koronawirusa, czy też może swobodnie wjechać na teren Grecji. Jeśli przyjeżdżający na wczasy do Hellady będzie musiał poddać się badaniu, do czasu uzyskania wyniku zostanie zobowiązany do pozostania w izolacji w miejscu, które wskazał w formularzu.

Koronawirus w Grecji i na świecie

W Grecji odnotowano ok. 3,4 tys. przypadków zachorowania na koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło ok. 200 osób. Na całym świecie ponad 10,3 mln osób zostało zakażonych wirusem, a ok. pół miliona pacjentów zmarło.

Źródło: travel.gov.gr, WP

