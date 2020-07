Bon turystyczny 500 plus. Senat zaproponował poprawki. Ustawa wraca do sejmu

Projekt ustawy o bonie turystycznym został przyjęty przez senatorów 97 głosami "za". Zaproponowali do niej jednak swoje poprawki. Oznacza to, że projekt wróci do sejmu, gdzie rozpatrywane będą zmiany, jakie sugeruje izba wyższa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Senat proponuje rozszerzenie bonu na emerytów i rencistów (PAP, Fot: Marcin Bielecki)