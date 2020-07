Bon turystyczny 500 plus. Senatorowie zgłosili poprawki

Temat bonu turystycznego rozgrzewa Polaków do czerwoności i wszystko wskazuje na to, że jeszcze trochę na niego poczekają. W środę, 1 lipca senatorowie zgłosili kolejne poprawki do ustawy. Trafi więc ona ponownie do senackich komisji.

Pieniądze z bonu turystycznego mają trafić do rodzin z dziećmi (Getty Images)