Bon turystyczny będzie dłużej ważny. Rada Ministrów zdecydowała

Bon turystyczny będzie można wykorzystać do 30 września 2022 roku, a nie - jak zapowiadano do tej pory - do końca marca 2022 roku. Pobyt czy usługa, które będą nim opłacone mogą być realizowane po tym terminie. Ważne, aby płatności dokonać przed upływem ważności bonu, ponieważ niewykorzystany przepada.