Najciekawsze trasy na zimę z Polski. Szykują się hity

Dokąd na city break?

Fani krótkich wypadów do dużych miast także mają w czym wybierać. I wcale nie chodzi tylko klasyki, takie jak Londyn czy Paryż. Z Warszawy i Poznania ruszyły już loty do Helsinek. W ofercie Ryanaira w listopadzie mamy także m.in. Rygę i Lille. Wszystkie trzy miasta są ciekawe same w sobie, a to ostatnie stanowi też świetną bazę do zwiedzania okolicy.