Wakacje 2020. Jak skorzystać z bonu turystycznego 500 plus?

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na każde dziecko, na które przysługuje obecnie świadczenie wychowawcze 500 plus. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon, również o tej samej wartości.

Jak skorzystać z bonu turystycznego?

Trzeba będzie go aktywować, na przykład na kilka dni przed planowanymi wakacjami Pani prezes dodała, że chcąc zapłacić bonem za hotel lub wynajem pokoju, trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer, a następnie kod autoryzacyjny.

- Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany w SMS - tłumaczyła.

Bon turystyczny 500+ - od kiedy?

Niezależnie od tego, od kiedy będzie można korzystać z bonu, to będzie on ważny do 31 marca 2022 r.