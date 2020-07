Wakacje 2020. Grecja. Hotelarze chcą, by turyści przechodzili testy na koronawirusa

Portal "Greek Travel Pages" poinformował, że hotelarze w Grecji twierdzą, że nie mogą pozwolić sobie na dalsze spadki w biznesie, dlatego chcą, by rząd wprowadził obowiązek robienia testów na koronawirusa przez wszystkich turystów z krajów z wysokim odsetkiem zachorowań.

Grecja - hotelarze chcą testów dla turystów

Zdaniem Grigorisa Tasiosa, zastępcy sekretarza generalnego Greckiej Federacji Hotelarskiej (Hellenic Federation of Hoteliers), przychody branży załamały się, dlatego rząd musi podjąć szybkie i przemyślane decyzje, które pozwolą przedsiębiorcom turystycznym działać bez dodatkowych problemów. Jak podaje rp.pl, Tasios ma obawy co do poziomu wykrywalności zachorowań w państwach sąsiadujących z Grecją w związku z brakiem odpowiedniej infrastruktury i wysokimi kosztami ich prowadzenia.