Bon turystyczny nie straci ważności 30 września? Pojawił się nowy termin

Kto może skorzystać z bonu turystycznego?

Bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.